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  3. 02 Temmuz 2017 10:45

Çitos Efeye nazar değdi

Sosyal medyada paylaşılan videolarıyla gündeme oturan Erzurumlu 6 yaşındaki ‘Çitos Efe’ lakaplı Muhammed Efe Koçyiğit’in içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Minik fenomen Efe, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

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