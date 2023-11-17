Citroen Ami'ye yüzde 100 yerli rakip: Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Bursa'da 6 yatırımcının bir araya gelerek geliştirdiği yüzde 100'e yakın yerli elektrikli araç fuarda ilgi gördü. 2025 yılında seri üretime geçmesi planlanan elektrikli araç, özellikleriyle dikkat çekiyor. 150 kilometre menzil sunan aracın fiyatının 15 ila 18 bin dolar aralığında olması bekleniyor. L-7 sınıfına ait olan aracı 16 yaşındaki gençler de motosiklet ehliyetiyle...

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