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  4. Civan Canova'dan üzücü haber: Akciğerimde kitle tespit edildi

Civan Canova'dan üzücü haber: Akciğerimde kitle tespit edildi

67 yaşındaki oyuncu Civan Canova hastane odasından yaptığı paylaşımla tesadüfen akciğerinde kitle olduğunu öğrendiğini açıkladı.

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