Anasayfa Video Galeriler Gündem Civan Canova'dan üzücü haber: Akciğerimde kitle tespit edildi Civan Canova'dan üzücü haber: Akciğerimde kitle tespit edildi 05 Ağustos 2022 Cuma Saat: 12:35 67 yaşındaki oyuncu Civan Canova hastane odasından yaptığı paylaşımla tesadüfen akciğerinde kitle olduğunu öğrendiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ece46d9fd1464c9842c723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şehir eşkıyası kamerada! Ordu'da kıyıya vuran mayın imha edildi Ümit Özdağ'dan ''siyaset uzmanıyım'' diyen AK Partili isme ince ayar Define kazısında korkunç son! Kazdığı çukurda hayatını kaybetti Defne Samyeli ''ayağıma dolanıyor'' deyip sahnede eteğini çıkarıp attı Alkollü sürücü polisi isyan ettirdi Gece kulübü yangını: En az 13 kişi öldü, 35 yaralı Sosyal medyayı sallayan ''Zam''piyonlar Ligi videosu Ümit Özdağ'dan Oğuzhan Uğur'a çok özel Süleyman Soylu çağrısı