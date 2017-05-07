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  3. 07 Mayıs 2017 17:20

Cizrede facia ucuz atlatıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım kararı alınan bir bina daha çalışmaların sürdüğü sırada çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar sağa sola kaçıştı.

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