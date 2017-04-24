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  3. 24 Nisan 2017 19:50

Cizrede trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis hayatını kaybetti, 2’si polis, 2’si yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

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