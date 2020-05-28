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  3. 28 Mayıs 2020 19:30

CNN International muhabiri Floyd cinayetinin işlendiği yerde anlattı

ABD'de geçtiğimiz günlerde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden, siyahi George Floyd'un ölümünü protesto etmek amacıyla toplanan yüzlerce kişi ortalığı yangın yerine çevirdi.

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