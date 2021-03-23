Anasayfa Video Galeriler Gündem CNN Türk canlı yayınında Atatürk kavgası! Stüdyoyu terk etti CNN Türk canlı yayınında Atatürk kavgası! Stüdyoyu terk etti 23 Mart 2021 Salı Saat: 09:20 CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda Atatürk tartışması yaşandı. Altan Tan'ın sözlerine tepki gösteren Hulki Cevizoğlu, reklam arası verildikten sonra programdan ayrıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605988b9ad610640374cb773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti! Bangladeş’teki yangında 9 bin 600 ev kül oldu Şişli'de gaspa uğrayan kadın metrelerce sürüklendi Canlı yayın karıştı; Ahmet Hakan reklama ''kaçtı''! Levent Gültekin'e saldırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı ''Erdoğan'ın bedduası tuttu, damat kadar taş düştü'' Şişli'de lastik deposunda yangın Antalya'da kural tanımayan rezalet! Villadaki ''VIP'' partiye baskın! Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf