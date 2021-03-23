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  4. CNN Türk canlı yayınında Atatürk kavgası! Stüdyoyu terk etti

CNN Türk canlı yayınında Atatürk kavgası! Stüdyoyu terk etti

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda Atatürk tartışması yaşandı. Altan Tan'ın sözlerine tepki gösteren Hulki Cevizoğlu, reklam arası verildikten sonra programdan ayrıldı.

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