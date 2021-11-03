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  4. CNN Türk canlı yayınında gergin anlar! Kağıtları fırlatıp yayını terk etti

CNN Türk canlı yayınında gergin anlar! Kağıtları fırlatıp yayını terk etti

CNN Türk canlı yayınında bağlantı krizi yaşandı. Ankara muhabiri Serhat Dal, yanlış zamanda ekrana çıkarılmasına sinirlenince kağıtları yere fırlatıp, yayını terk etti.

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