Anasayfa Video Galeriler Gündem CNN Türk canlı yayınında gergin anlar! Kağıtları fırlatıp yayını terk etti CNN Türk canlı yayınında gergin anlar! Kağıtları fırlatıp yayını terk etti 03 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 16:31 CNN Türk canlı yayınında bağlantı krizi yaşandı. Ankara muhabiri Serhat Dal, yanlış zamanda ekrana çıkarılmasına sinirlenince kağıtları yere fırlatıp, yayını terk etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61828f1e00dbc86f7d2c6843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yiğit Bulut, Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı Seyir halindeki TIR'da, masa kurup içki içtiler Kırmızı ışık magandası ortalığı birbirine kattı Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Erdoğan sağlıklı'' videosu paylaşımı Erdoğan'dan TÜGVA organizasyonuna mesaj Fabrika gibi mahalle! Çamaşır ipine asarak başladı, siparişlere yetişemiyor Türkiye'yi Afganistan sanan kaçak Afganlara sınırdışı Akşener ''Sayın Öcalan'' dedi uyarı gelince özür diledi ''Yürü be oğlum! Kim tutar seni ?'' Taksicinin yaptığına inanamayacaksınız