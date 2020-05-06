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  3. 06 Mayıs 2020 13:35

CNN Türk canlı yayınında ''güçlü ekonomi'' mesajı verilirken...

AK Partili Mehmet Metiner'in "Güçlü ekonomi için Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum" dediği anlarda ekranın sağ alt köşesinde doların 7.10 TL'ye dayandığı görüntü sosyal medyada olay oldu.

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