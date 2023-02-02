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CNN Türk canlı yayınında skandal! Hakan Bayrakçı pes dedirtti

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CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşandı. SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, yayın sırasında tırnaklarını kesti.

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