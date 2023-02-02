Anasayfa Video Galeriler Gündem CNN Türk canlı yayınında skandal! Hakan Bayrakçı pes dedirtti CNN Türk canlı yayınında skandal! Hakan Bayrakçı pes dedirtti 02 Şubat 2023 Perşembe Saat: 07:25 Güncelleme: 02 Şubat 2023 Perşembe 07:25 CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşandı. SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, yayın sırasında tırnaklarını kesti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63db3b2eaab63865742448e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan askerleri, Mehmetçik'e ateş açtı Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor Yerli otomobil TOGG'un NFT açık artırması başlıyor Erdoğan'dan AK Partili vekillere çok sert tepki Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı Bir ülke daha İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı Tunceli'de keşfedildi; Dünya'nın başka hiç bir yerinde yok Kahreden olay! Anneanne ile torunu evde ölü bulundu Bir Pitbull dehşeti daha! 12 yaşındaki çocuk ölümden döndü