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SAMSUN'DA SEL FELAKETİ ! ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ
KADINLAR EMİNE BULUT İÇİN SOKAĞA ÇIKIYOR: ''ÖLMEK İSTEMİYORUZ!''
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  3. 23 Ağustos 2019 15:35

CNN Türk spikeri, Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarını tutamadı

CNN Türk spikeri Semiha Şahin, eski eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.

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