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  3. 22 Mayıs 2018 23:12

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları

CNN Türk sunucu Başak Şengül, Muharrem İnce'nin mitinginin teknik bir arıza nedeniyle kesilmesinin ardından zor anlar yaşadı.

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