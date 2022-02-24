Anasayfa Video Galeriler Gündem CNN Türk'te canlı yayında Ahmet Hakan'ın zor anları... CNN Türk'te canlı yayında Ahmet Hakan'ın zor anları... 24 Şubat 2022 Perşembe Saat: 08:00 Dün gece CNN Türk ekranlarında canlı yayınlanan Tarafsız Bölge adlı programda stüdyoya giren kedi sunucu Ahmet Hakan'a zor anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621710e1111f8201d0497db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da rehine krizi: Keskin nişancılar etkisiz hale getirdi Cüneyt Arkın genç sinemacılara böyle seslendi Güvenlik Konseyindeki gergin anlar: Putin'in çıkışı sonrası kekeledi Bodrum'da yunus sürüsü görüntülendi Eli silahlı Suriyeli çetelerin İstanbul'daki dehşet saçtı! O anlar kamerada Kaza yapan taksici, turistlerle tartıştı İstanbullu her nefeste ölüyor ama farkında değil! Korkutan harita yayınlandı! Tekirdağ - Çanakkale Otoyolu'nun son halini kuşbakışı görüntülendi İstanbul'da ''çatıdaki'' genç kadın yürekleri ağızlara getirdi