Anasayfa Video Galeriler Gündem CNN Türk'te gerilim yükseldi! Zafer Şahin, Murat Gezici ile birbirine girdi CNN Türk'te gerilim yükseldi! Zafer Şahin, Murat Gezici ile birbirine girdi 23 Nisan 2023 Pazar Saat: 11:55 CNN Türk'te Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezer ile gazeteci Zafer Şahin arasında tansiyon yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6444f278096ef75c886eb183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erzurum'da tarihi keşif! Kentsel dönüşümde gün yüzüne çıktı AFAD'dan şaşırtan deprem raporu: O ilde aktif fay hattı sayısı 14'e çıktı Tatilciler dönüyor: Kilit kavşak yine kilit! Muğla'da peş peşe deprem Kılıçdaroğlu'na bir saldırı girişimi daha! Bir günde 2 kez saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'ndan tarihi çağrı Kabus gibi kaza kamerada: 12 araç birbirine girdi! Anadolu'nun sırrı burada gizli Rusya yanlışlıkla kendini bombaladı