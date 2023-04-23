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  4. CNN Türk'te gerilim yükseldi! Zafer Şahin, Murat Gezici ile birbirine girdi

CNN Türk'te gerilim yükseldi! Zafer Şahin, Murat Gezici ile birbirine girdi

CNN Türk'te Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezer ile gazeteci Zafer Şahin arasında tansiyon yükseldi.

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