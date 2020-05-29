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  3. 29 Mayıs 2020 11:50

CNNTürt'teki canlı yayın karıştı!

CNN Türk'te hukukçu Ömer Lütfü Avşar ile AK Parti Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı arasında 'lan' tartışması yaşandı.

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