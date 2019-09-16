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  3. 16 Eylül 2019 15:25

Çobanbey'deki bombalı saldırı kamerada: 12 ölü

Çobanbey'de dün 12 kişinin ölümüne neden olan kamyon yüklü aracın patlatıldığı olayda patlama anı görüntülendi. Görüntülerde patlamanın ne kadar şiddetli olduğu anlaşılıyor.

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