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  4. Çobanın maaşını soranlar aldığı ücrete inanamadı: ''Yıllık mı, ayık mı?...''

Çobanın maaşını soranlar aldığı ücrete inanamadı: ''Yıllık mı, ayık mı?...''

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Yolda gördükleri bir çobanla sohbet eden vatandaşlar, aylık maaş sorusuna aldıkları yanıtla hayrete düştü.

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