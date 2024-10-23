Anasayfa Video Galeriler Gündem Çocuğa cinsel istismar davasında tanık davalık oldu Çocuğa cinsel istismar davasında tanık davalık oldu 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 14:46 Güncelleme: 23 Ekim 2024 Çarşamba 14:46 Antalya'da 16 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığına dair iddiayla açılan davada, sanık tutuklanırken, sanığın getirdiği tanık hakkında ise dava açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6718e2054937cbef230e8ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teröristler kamerada: TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Ankara'da TUSAŞ tesisinde patlama ve silah sesleri Minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı Pencereden bakan kız çocuğuna iğrenç taciz Türkiye'nin ''bitmez'' denilen sektörü bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 8 araç birbirine girdi: Bir evladımız şehit düştü Kendi kendine dava açıp, mahkemelik oldu Prens dizisinin 3'üncü sezonundan ilk tanıtım geldi.