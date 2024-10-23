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  4. Çocuğa cinsel istismar davasında tanık davalık oldu

Çocuğa cinsel istismar davasında tanık davalık oldu

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Antalya'da 16 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığına dair iddiayla açılan davada, sanık tutuklanırken, sanığın getirdiği tanık hakkında ise dava açıldı.

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