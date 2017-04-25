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  3. 25 Nisan 2017 19:50

Çocuğa işkence olayının zanlıları tutuklandı

Şanlıurfa’da inşaatta çalışırken 9 yaşındaki bir çocuğa işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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