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  3. 11 Temmuz 2019 18:35

Çocuğa kamyon tekerleğinin çarpmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Arnavutköy’de 5,5 yaşındaki çocuğa kamyon tekerleğinin çarptığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana gelen olayda, hastaneye gitmek üzere evden çıkan Sakine Ağım ve 5,5 yaşındaki çocuğu Doğukan, yol kenarında baba Gökhan Ağım’ı beklemeye başladı. Bu sırada yokuştan gelen bir kamyondan çıktığı...

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