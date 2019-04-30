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  3. 30 Nisan 2019 09:48

Çocuğa sokak ortasında şiddet kamerada

İstanbul Tuzla'da bir kişinin, 11 yaşındaki M.Y.'yi yere yatırarak dayak atması kameralara yansıdı.

Video Galeri
Alibeyköy’de sürücülerin yol verme kavgası kamerada
Alibeyköy’de sürücülerin yol verme kavgası kamerada
Video Galeri
Güpegündüz yaşanan lastik hırsızlığı kamerada
Güpegündüz yaşanan lastik hırsızlığı kamerada
Video Galeri
Sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti
Video Galeri
İstanbul’da ölümle sonuçlanan feci kaza kamerada
İstanbul’da ölümle sonuçlanan feci kaza kamerada
Video Galeri
Kavşakta feci kaza kamerada: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Kavşakta feci kaza kamerada: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Video Galeri
Müge Anlı'dan bir rekor daha !
Müge Anlı'dan bir rekor daha !
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