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  3. 30 Nisan 2019 12:55

Çocuğu öldüresiye dayaktan kurtaran kadın olayı anlattı

Tuzla’da erik yiyen çocuğun attığı çekirdeği taş zanneden şahıs, yakaladığı çocuğu öldüresiye dövdü. Magandanın çocukları kovaladığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan, olaya tanık olarak çocuğu öldüresiye dayaktan kurtaran vatandaş o anları anlattı. Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda iddiaya göre, 12 yaşındaki M.K. arkadaşlarıyla birlikte erik...

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