  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Çocuğun ölümüne neden oldu; araca binip intihar etti

Çocuğun ölümüne neden oldu; araca binip intihar etti

İstanbul Esenyurt'ta kargo çalışanı Enes Ç. (25), sokakta oynayan 2 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden oldu. Kaza sonrası şoka giren sürücü, minibüsün içinde yaşamına son verdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türk mühendislerin geliştirdiği SİPER envantere girdi
Türk mühendislerin geliştirdiği SİPER envantere girdi
Antalya'da yazdan kalma günler
Antalya'da yazdan kalma günler
Muş'ta yolcu treni kazası: Ölü ve yaralılar var
Muş'ta yolcu treni kazası: Ölü ve yaralılar var
Yenidoğan çetesi için hesap vakti: Duruşma tarihi belli oldu
Yenidoğan çetesi için hesap vakti: Duruşma tarihi belli oldu
Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı
Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı
Trafikte ''yok artık'' dedirten rezalet: Gören gözlerine inanamadı
Trafikte ''yok artık'' dedirten rezalet: Gören gözlerine inanamadı
Elektrikli lüks cip park halinde alev topuna döndü!
Elektrikli lüks cip park halinde alev topuna döndü!
Karadeniz'deki düğünde yaşananlar komedi filmlerini aratmadı
Karadeniz'deki düğünde yaşananlar komedi filmlerini aratmadı
İstanbul'da yer gök kırmızı beyaz
İstanbul'da yer gök kırmızı beyaz