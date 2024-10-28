Anasayfa Video Galeriler Gündem Çocuğun ölümüne neden oldu; araca binip intihar etti Çocuğun ölümüne neden oldu; araca binip intihar etti 28 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 18:55 İstanbul Esenyurt'ta kargo çalışanı Enes Ç. (25), sokakta oynayan 2 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden oldu. Kaza sonrası şoka giren sürücü, minibüsün içinde yaşamına son verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671fb406a0d3f2b03c076603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk mühendislerin geliştirdiği SİPER envantere girdi Antalya'da yazdan kalma günler Muş'ta yolcu treni kazası: Ölü ve yaralılar var Yenidoğan çetesi için hesap vakti: Duruşma tarihi belli oldu Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı Trafikte ''yok artık'' dedirten rezalet: Gören gözlerine inanamadı Elektrikli lüks cip park halinde alev topuna döndü! Karadeniz'deki düğünde yaşananlar komedi filmlerini aratmadı İstanbul'da yer gök kırmızı beyaz