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  3. 28 Ağustos 2018 23:50

Çocuğunu aracın arkasında taşıyan baba: "Pişmanım"

Sosyal medyayı sarsan minibüsün arkasına bağlandığı iddia edilen çocuğun babası, “Yaptığım işten pişmanım” dedi. Sosyal medyayı sarsan minibüsün arkasına bağlandığı iddia edilen çocuğun babası açıklamada bulundu. İ.K yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir’de yaşıyorum. Köye bayram tatiline geldik. Yakın köyümüzde bir akrabamız var. Bizi kahvaltıya davet ettiler. Yaylakent yoluna...

Bilgin Pro
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