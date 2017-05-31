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  3. 31 Mayıs 2017 11:45

Çocuğunu yol kenarına bırakıp kaçtı

Çin’de güvenlik kameralarına yürekleri sızlatan bir görüntü yansıdı.

Video Galeri
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi tahinli pide
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi tahinli pide
Video Galeri
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti!
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti!
Video Galeri
Sarıyerde şehre inen domuz sürüsü kamerada
Sarıyerde şehre inen domuz sürüsü kamerada
Video Galeri
Otomobilin zulasında 2 kilo esrar ele geçirildi
Otomobilin zulasında 2 kilo esrar ele geçirildi
Video Galeri
Polis önce zanlıları, sonra silahları dizdi
Polis önce zanlıları, sonra silahları dizdi
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Rusya, IŞİD’i denizaltı ile vurdu
Rusya, IŞİD’i denizaltı ile vurdu