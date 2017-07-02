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  3. 02 Temmuz 2017 20:15

Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da bir kişi çocuğuyla birlikte gittiği parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

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Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı
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