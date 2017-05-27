  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Mayıs 2017 09:45

Çocuk istismarında flaş gelişme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, küçük bir kız çocuğuna tacizde bulunan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Ankara'da feci kaza
Ankara'da feci kaza
Video Galeri
Katliam gibi kaza: 8 ölü, 32 yaralı
Katliam gibi kaza: 8 ölü, 32 yaralı
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
İstanbul'da faciadan dönüldü
İstanbul'da faciadan dönüldü