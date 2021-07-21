Anasayfa Video Galeriler Gündem Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı herkesi ağlattı Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı herkesi ağlattı 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 13:20 Antalya'da çocuk mezarlarına balon bağlayan, baloncunun sırrı ortala çıktı. Baloncunun bunu yapmasının nedeni ise ağlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f7f4efe680280bc776fa33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Resmen açıklandı; 2023'te Millet İttifakı 3 ortaklı olacak... Erdoğan koronavirüs varyantları için uyardı: ''Pençesinden düşmedik'' Dubai kendi yapay yağmurunu üretti! Görüntü inanılmaz Bu sefer mağdur bir erkek! Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu Plajın ''jet hırısızı'' önce kameraya sonra polise yakalandı Güldür Güldür'ün oyuncusu rektörü fena ''ti''ye aldı İstanbul'un tarihi çeşmesinden kan aktı İstanbul'da lüks siteye kurşun yağdırdılar Bakan Soylu: ''Ay-yıldızlı tabutları taşımakla millet olunur''