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  4. Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı herkesi ağlattı

Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı herkesi ağlattı

Antalya'da çocuk mezarlarına balon bağlayan, baloncunun sırrı ortala çıktı. Baloncunun bunu yapmasının nedeni ise ağlattı.

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