Anasayfa Video Galeriler Gündem Çocuk parkında korkunç ölüm Çocuk parkında korkunç ölüm 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 14:16 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 14:16 Kayseri'de Suriyeli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki bir çocuk salıncakta sallanırken boğazına dolanan salıncak ipiyle boğularak hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ab6e969f24cabd940ec133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti 12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü İstanbul'da hastanede doktora saldırı: Ortalık savaş alanına döndü Haniye’nin cenaze töreninde Filistinliler ve Filistin için söz verildi O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor Polisin silah doğrulttuğu kişiye bir kadın siper oldu 200 milyonda bir görünen gizemli canlı Ayvalık derinliklerinde ortaya çıktı İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında istenen cezalar belli oldu