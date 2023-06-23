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Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuk parkında 2 kişinin silahla vurularak yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

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