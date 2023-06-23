Anasayfa Video Galeriler Gündem Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var 23 Haziran 2023 Cuma Saat: 13:15 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuk parkında 2 kişinin silahla vurularak yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649570b900d69f01642ab363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı Bulgar Levası 14 liraya yükseldi ama... Edirne'ye gelenler hayal kırıklığına uğradı Plajda vahşi köpek saldırısı! Dehşet anları kamerada Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde yıkılacak 5 ilçeyi açıkladı Kırmızı bültenle aranan ''üst düzey'' terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da ormanlara giriş 3,5 aylığına yasaklandı Bir ilimiz daha sular altında! Kabusu yaşadılar Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı 16 kilo birden veren Nurgül Yeşilçay'ın ''seksi'' bayram temizliği olay oldu