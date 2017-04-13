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  3. 13 Nisan 2017 10:20

Çocuk trenle istasyon arasındaki boşluğa düştü

Avustralya’nın Sidney şehrinde tren istasyonunda yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı.

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Anadolunun kopmaz parçası KERKÜK
Anadolunun kopmaz parçası KERKÜK
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Hırsızlar market çalışanını bıçakladı
Hırsızlar market çalışanını bıçakladı
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Hafriyat kamyonu ters yönden gelen motosiklete çarptı
Hafriyat kamyonu ters yönden gelen motosiklete çarptı
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Göçük altında kalan Iraklı işçiyi itfaiye kurtardı
Göçük altında kalan Iraklı işçiyi itfaiye kurtardı
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'Moda markaları için Türkiye'de önemli tekstil sanayi var'
'Moda markaları için Türkiye'de önemli tekstil sanayi var'
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İran sınırında 'Hudut Kartalları' alarmda
İran sınırında 'Hudut Kartalları' alarmda