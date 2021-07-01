Anasayfa Video Galeriler Gündem Çocuk ve gençlerin beklediği proje için Kartal'da ilk adım Çocuk ve gençlerin beklediği proje için Kartal'da ilk adım 01 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 14:11 Kartal Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası, Bilim ve Teknoloji Hangarı İçin Protokol İmzaladı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dda2cef3d963380c06c603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadın ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı İstanbul'da sürücüler tekme, tokat birbirine girdi İstanbul'da kapkaççı genç kadına kabusu yaşattı Elinde bıçakla dehşet saçtı! Nedenini öğrenince inanamayacaksınız Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşlarıyla isyan etti Yasakların kalktığı ilk pazar günü için kötü haber! İstanbul Havalimanı'nda hırsızlık kamerada Türkiye'nin en doğusu Van'da eşsiz gün batımı Bulun bu şerefsizleri! Türk Lirası'na, Türkiye'ye büyük hakaret!