Anasayfa Video Galeriler Gündem Çocukken çırak olarak başlamıştı; Türkiye'nin paha biçilemez tarihi halıları artık ona emanet Çocukken çırak olarak başlamıştı; Türkiye'nin paha biçilemez tarihi halıları artık ona emanet 01 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 12:01 Türkiye'nin paha biçilemez halıları Aksaray'da tam 38 yıldır dede mesleği olan halı tamiri işini yürüten 50 yaşındaki vatandaşa emanet... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6682707ea7e4dad25d064e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkunç manzara: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı Aylıkları 45 bin liraya geliyor, ancak sayıları her geçen yıl azalıyor İstanbul'da tekme tokat kavga kamerada 50 milyon yaşındaki ''Küçükkürne mağaraları'' görenleri şaşırtıyor Çanakale Boğazı'nın derinliklerinde sürpriz selfie Atılan sigara izmariti İzmir'i işte böyle yaktı Türkiye'nin gözü bu davada: Ayşe Ateş'e polis ve çelik yelek koruması Siber dolandırıcılar yakalandı: 11 milyarlık vurgun yapmışlar Bu sefer de Diyarbakır: Suriyelilerin evi kundaklandı, 3'ü çocuk 5 kişi ölümden döndü