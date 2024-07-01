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  4. Çocukken çırak olarak başlamıştı; Türkiye'nin paha biçilemez tarihi halıları artık ona emanet

Çocukken çırak olarak başlamıştı; Türkiye'nin paha biçilemez tarihi halıları artık ona emanet

Türkiye'nin paha biçilemez halıları Aksaray'da tam 38 yıldır dede mesleği olan halı tamiri işini yürüten 50 yaşındaki vatandaşa emanet...

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