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  3. 30 Aralık 2018 15:50

Çocuklar ameliyata akülü arabayla eğlenerek gidiyor

Yozgat Şehir Hastanesinin Çocuk Cerrahi Servisinde tedavi gören hastalar, ameliyathaneye akülü araçla eğlenerek gidiyor. Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden mümkün olabilecek en üst düzeyde ameliyata hazırlanan çocuklar, steril ortam girişine kadar da akülü araçla eğlenerek gidiyor. Hastane yönetimi, bu uygulama ile çocuklardaki kaygıyı ve...

Bilgin Pro
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