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  3. 27 Temmuz 2017 09:37

Çocuklar Duymasın'da tepki çeken diyaloglar

Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Çocuklar Duymasın'' dizisindeki hafriyat kamyonları ile ilgili diyalog tartışma yarattı.

Video Galeri
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