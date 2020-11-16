SON DAKİKA
ŞAŞIRDIK MI ? TABİ Kİ HAYIR! İMAMOĞLU’NA KANALİSTANBUL SORUŞTURMASI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Kasım 2020 10:15

Çocuklar ekonomi tartıştı, sosyal medya yıkıldı

Antalya'da sokakta oturan 4 çocuğun oyun oynamak yerine Türkiye'nin ekonomik durumunu tartıştığı anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Video Galeri
Bit pazarında koronavirüse davet
Bit pazarında koronavirüse davet
Video Galeri
Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul soruşturması!
Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul soruşturması!
Video Galeri
Prof. Uğur Şahin’den BBC sunucusuna tarihi ''Türklük'' ayarı
Prof. Uğur Şahin’den BBC sunucusuna tarihi ''Türklük'' ayarı
Video Galeri
SpaceX'in mürettebatlı uzay yolculuğu başladı
SpaceX'in mürettebatlı uzay yolculuğu başladı
Video Galeri
Uyurken yaklaştı ve uyanmasını bekledi! Leoparın sinsi saldırısı kamerada
Uyurken yaklaştı ve uyanmasını bekledi! Leoparın sinsi saldırısı kamerada
Video Galeri
İlker Kaleli böyle veda etti! İşte Öğretmen dizisinin final sahnesi
İlker Kaleli böyle veda etti! İşte Öğretmen dizisinin final sahnesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM