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  3. 21 Haziran 2017 11:45

Çocuklar sokak ortasında uçucu madde için birbirini darp etti

Adana'da poşete koydukları uçucu maddeyi süs havuzunda serinlerken çekmek isteyen çocuklar birbirini darp etti.

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