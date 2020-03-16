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TÜRKİYE'DE 12 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI DAHA!
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  3. 16 Mart 2020 08:40

Çocukları farketti, yaşlı çift karantinaya alındı

Aksaray’da umreden dönen yaşlı çift yüksek ateş ve solunum yetmezliği nedeniyle tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı.

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