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  3. 19 Mayıs 2019 16:53

Çocukları izleyerek mastürbasyon yapan sapık yakalandı

İstanbul Sultangazi'de sokakta oyun oynayan kız çocuklarını izleyerek mastürbasyon yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu A.S., yakalanarak, gözaltına alındı.

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