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  3. 15 Haziran 2017 14:15

Çocukların gözleri yaşartan Atatürk sevgisi...

Edirne'de 4 küçük çocuk.. Sanat galerisinin önünden geçerken Atatürk heykelini farkettiler. Çocuklar Atatürk heykelini dokunarak inceledi. Sanat galerisinin önünden ayrılma vakti geldiğinde ise izleyenleri duygulandıran o anlar yaşandı.

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