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  4. Çocukların kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı

Çocukların kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı

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Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada 4 çocuk yaralandı.

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