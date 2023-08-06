Anasayfa Video Galeriler Gündem Çocukların kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı Çocukların kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı 06 Ağustos 2023 Pazar Saat: 22:50 Güncelleme: 06 Ağustos 2023 Pazar 22:50 Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada 4 çocuk yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cff97db25e8a25bf3db7f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine bir şemsiye vakası: Vatandaşı böyle uçurdu Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde olacak Kılıçdaroğlu yerel seçim startını Erzincan'da verdi: ''Sizden tek isteğim...'' Felaketin üzerinden 6 ay geçti... İşte Kahramanmaraş'ın son hali Bodrum'da gulet battı; 3 kişi kurtarıldı Ekmeğini denizin dibinden çıkartıyor! Elindekileri gören tatilciler şaşkına dönüyor Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: Yaralılar var Antalya'da 6 kişi gurbetçiye sopalarla saldırdı İstanbul'un plajları temiz çıktı