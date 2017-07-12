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  3. 12 Temmuz 2017 21:45

Çocukların oyunu evi kül etti

Sivas'ta 5 katlı binanın dış cephe yalıtım malzemesini iddiaya göre çocukların yakması sonucu alevler binanın en üst katındaki dubleks eve sıçradı. Alev topuna dönen evi itfaiye ekipleri 1 saatlik müdahalenin ardından söndürdü.

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