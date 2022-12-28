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Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı

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Bursa'da yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan karı - koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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