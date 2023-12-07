Anasayfa Video Galeriler Gündem Çocuklarını İETT otobüsünde unuttuklarını sonra farkettiler Çocuklarını İETT otobüsünde unuttuklarını sonra farkettiler 07 Aralık 2023 Perşembe Saat: 13:55 İstanbul'da bir İETT otobüsünde uyur haldeki 8 yaşındaki çocuğun ailesi tarafından otobüste unutulduğu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6571a4b04a7e6724b60968b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail yine mülteci kamplarını bombaladı Ünlü kadın spiker canlı yayında çok kötü yakalandı İstanbul'da büyük yangın Erdoğan Yunanistan'da açıkladı: ''Yeni bir dönem başlıyor'' Türkiye'nin masmavi gizli cennetleri çamurla doldu Bir ünlü oyuncu daha yerel seçimler için aday adayı oldu İstanbul'da trafiğin ambulans umursamaz magandası kamerada Asrın felaketi sonrası konteyner kentten ağlatan görüntüler Amatör balıkçı, depreme denizin altında yakalandı