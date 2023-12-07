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  4. Çocuklarını İETT otobüsünde unuttuklarını sonra farkettiler

Çocuklarını İETT otobüsünde unuttuklarını sonra farkettiler

İstanbul'da bir İETT otobüsünde uyur haldeki 8 yaşındaki çocuğun ailesi tarafından otobüste unutulduğu ortaya çıktı.

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