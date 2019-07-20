Coğrafi işaretli "yassı semaveri" yapan sadece 2 usta kaldı
20 Temmuz 2019 14:55
Coğrafi işaretli "yassı semaveri" yapan sadece 2 usta kaldı
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ilçeye özgü, tescilli ve şehrin simgesi haline gelen "yassı semaveri" yapan sadece 2 usta kaldı. Ustalar, günde yaptıkları beşer semaver ile mesleğin yok olmaması için teknolojiye direniyor. Türkler binlerce yıldır çeşitli ot ve ağaç yapraklarından kimi zaman sütle kimi zaman başka çeşniler de katarak ama özellikle suda kaynatarak elde ettikleri çayı...