Coğrafya öğretmeni 65 milyon yıllık fosil keşfetti!

Ordu'da emekli coğrafya öğretmeni Asım Ekiz, bulduğu kayaların üzerinde 65 ile 200 milyon yıl önce yaşamış canlıların fosillerinin olduğunu iddia etti.

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