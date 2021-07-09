Anasayfa Video Galeriler Gündem Çok geç olmadan duyun bu çığlığı: Ölmek istemiyorum Çok geç olmadan duyun bu çığlığı: Ölmek istemiyorum 09 Temmuz 2021 Cuma Saat: 18:20 Adana’da 2 çocuk annesi A.M. (25), boşanma aşamasındayken birlikte olmaya başladığı M.Ç. tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldığı için sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e869443a095c089c2e08e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da ''ilişki sırası'' cinayetinde kara verildi Fren yerine gaza basınca zincirleme kazaya neden oldu Skandal üstüne skandal! Büyükelçinin eşi, mağaza görevlisini tokatladı Büfeci ve ailesine sert müdahale! 2 polis açığa alındı Sokak ortasında yarı çıplak birbirlerine girdiler 2 çocuk annesi genç kadına iğrenç şantaj İBB İstanbulluların Avrasya Tüneli kabusunu çözdü Gıda fabrikasında facia! Onlarca ölü var Nişanlısı tarafından öldürülmüştü... Uzman çavuş cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı