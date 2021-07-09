Çok geç olmadan duyun bu çığlığı: Ölmek istemiyorum

Adana’da 2 çocuk annesi A.M. (25), boşanma aşamasındayken birlikte olmaya başladığı M.Ç. tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldığı için sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı.

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