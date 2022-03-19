Anasayfa Video Galeriler Gündem Çok güzelsin Çanakkale! Meşaleler geceyi gündüze çevirdi Çok güzelsin Çanakkale! Meşaleler geceyi gündüze çevirdi 19 Mart 2022 Cumartesi Saat: 10:25 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı'nda, meşaleler, Çanakkale Şehitleri için yandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623585637498f54bbb405e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un lüks AVM'sinde dehşet! Bir kadın daha öldürüldü Zelenskiy'den videolu ''zamanı geldi'' açıklaması Boğaziçili akademisyenleri kar fırtınası bile durduramadı İmamoğlu: ''Ne yazık ki adaletli bir dönemden geçmiyoruz'' İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı 43 yaşına giren Nez sosyal medyayı sallayan dansıyla geri döndü Çanakkale Zaferi'nin 110 yaşındaki şahidi o günleri anlattı Rusya, üniversite ve yerleşim yerlerine bomba yağdırdı: Ölü ve yaralılar var Şoke eden iddia: Rusya, Ukrayna'dan sonra bu 3 ülkeyi işgal edecek!