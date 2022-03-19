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  4. Çok güzelsin Çanakkale! Meşaleler geceyi gündüze çevirdi

Çok güzelsin Çanakkale! Meşaleler geceyi gündüze çevirdi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı'nda, meşaleler, Çanakkale Şehitleri için yandı.

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