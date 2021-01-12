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  3. 12 Ocak 2021 22:10

Çok kötü olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

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Sultan 1. Kılıçarslan’ın kayıp mezarı bulundu
Sultan 1. Kılıçarslan’ın kayıp mezarı bulundu
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Düden'de su köpürdü, pis koku çevreye yayıldı
Düden'de su köpürdü, pis koku çevreye yayıldı
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İçişleri Bakanlığı: Eren Operasyonları başlatıldı
İçişleri Bakanlığı: Eren Operasyonları başlatıldı
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Erdoğan: ''AB'ye tam üyelikten vazgeçmedik''
Erdoğan: ''AB'ye tam üyelikten vazgeçmedik''
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Tunca Nehri'nde sarı alarm! Bir günde 6 kat arttı
Tunca Nehri'nde sarı alarm! Bir günde 6 kat arttı
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Kıvanç Tatlıtuğ'un ''sahte fatura'' davasında karar verildi
Kıvanç Tatlıtuğ'un ''sahte fatura'' davasında karar verildi
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