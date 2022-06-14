Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Çok yorgunum'' diyen gençler utansın! Yaş 70'i geçmiş ama iş bitmemiş... ''Çok yorgunum'' diyen gençler utansın! Yaş 70'i geçmiş ama iş bitmemiş... 14 Haziran 2022 Salı Saat: 13:40 Çorum’un Sungurlu ilçesinde emekli olduktan sonra köye yerleşen ve çiftçilikle uğraşmaya başlayan 76 yaşındaki Nurettin Gönültaş, yaşına rağmen çalışkanlığı ile gençlere taş çıkartıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a865a14b0222013c4b5533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da pes dedirten görüntü! Trafikte beton dökerek ilerledi İstanbul'da su samuru sürprizi Deprem uzmanından uykularımızı kaçıracak uyarı Yine Esenyurt yine dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den ''kalıcı hasar'' uyarısı! Bu belirtilere dikkat! Elin kırılsın! Düğünde geline böyle yumruk attı Bir Pakistanlı sapık daha! 51 yaşındaki Seren Serengil'den cinsellik itirafı Cezaevinden izinli çıktı, sokak ortasında öldürüldü