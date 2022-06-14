''Çok yorgunum'' diyen gençler utansın! Yaş 70'i geçmiş ama iş bitmemiş...

Çorum’un Sungurlu ilçesinde emekli olduktan sonra köye yerleşen ve çiftçilikle uğraşmaya başlayan 76 yaşındaki Nurettin Gönültaş, yaşına rağmen çalışkanlığı ile gençlere taş çıkartıyor.

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